O app que já funciona na Ilha do Governador chega agora em Cabo Frio e cidades do entorno - Ludmila Lopes

Publicado 20/04/2022 19:51

Novas motoristas já se cadastraram para iniciar a trabalhar na Região dos Lagos Renata Cristiane

A partir de agora, na Região dos Lagos, o público feminino pode pedir carro por aplicativo de forma despreocupada e segura. Foi lançado na noite desta terça-feira (19), em Cabo Frio, o app de transportes alternativo para mulheres.Destinado exclusivamente para motoristas do sexo feminino, o aplicativo tem como proposta atender mulheres, crianças desacompanhadas e pets.O FemiUp ainda está em fase de cadastramento para novas motoristas, ou seja, qualquer mulher que tenha carteira de motorista e carro ano acima de 2010, com quatro portas e ar condicionado, pode ter na ferramenta uma oportunidade de trabalho. As interessadas devem se cadastrar no site da plataforma, ou no próprio aplicativo, que está disponível pelo sistema Android.Para fazer parte dessa plataforma, a mulher deve possuir CNH com descrição EAR (afirmando que exerce atividade remunerada). Além disso, deve apresentar o CRLV (Certificado do registro e licenciamento do veículo) e o número do RG.Segundo uma das empreendedoras, Andrea Tinoco, trata-se de um aplicativo seguro, onde mulheres e/ou crianças desacompanhadas podem andar tranquilamente, sem medo. “É um aplicativo de transporte seguro (…), que agrega segurança como principal oferta do serviço”, afirma.