Foragido da Justiça por homicídio é morto durante confronto com a PM em Cabo FrioLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 20/04/2022 11:59

Um homem, identificado como B.Q. morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no final da tarde desta terça-feira (19) no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. De acordo com a PM, ele era foragido da Justiça por homicídio e já possuía anotações criminais por porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico.

Conforme a ocorrência, durante uma ação em repressão ao tráfico, militares seguira de forma estratégica até a Rua Antunes. Ao perceber a chegada dos agentes, os criminosos atiraram, dando início a um confronto armado breve.

Ao cessar fogo, a vítima foi localizada já em óbito e um outro homem encontrado com ferimentos causados por um projetil no braço, sendo socorrido para uma unidade de saúde e preso em seguida. Além dele, outros dois elementos também foram capturados.

Durante a operação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm e dez munições, um revólver calibre ponto 38 com quatro munições, 70 pinos de cocaína, 34 buchas de maconha e uma roupa camuflada.

A PM informou que os acusados, identificados como R.S.G., o Negão da 19; D.M.S., o Roupinol; e W.D.O. foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, para a 132ª DP de Arraial do Cabo, Central de Flagrantes do dia, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, permanecendo presos. O corpo de B.Q. foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).