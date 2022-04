Menor é apreendido e homem preso por tráfico de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/04/2022 14:08

Um adolescente de 16 anos e um homem foram detidos com drogas em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, neste domingo (18).

No bairro Praia do Siqueira, o menor foi capturado durante um patrulhamento da Polícia Militar. Ele estava com nove buchas de maconha e dois pinos de cocaína.

Já no Jardim Esperança, o criminoso, identificado como W.J.S., foi preso com 50 pinos de cocaína e 40 pedras de crack.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o homem foi preso por tráfico de drogas e o jovem foi autuado e apreendido por crime análogo.