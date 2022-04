Cabo Frio

Diante do risco de um surto de zika, invasão de mosquitos em Cabo Frio é motivo de alerta

Em nota, a Prefeitura do município diz que avalia, de acordo com análise constante das arboviroses nos bairros, se utilizará novamente a estratégia de aplicação do inseticida por meio do carro fumacê

Publicado há 1 dia