Polícia prende dois homens suspeitos de tráfico em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia

Polícia prende dois homens suspeitos de tráfico em Cabo Frio e São Pedro da AldeiaDivulgação da PM

Publicado 14/04/2022 15:36

Ações da Polícia Militar prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas nesta quarta-feira (13) em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, cidades da Região dos Lagos.



Ao todo, foram apreendidos 383 pinos de cocaína, 12 tabletes de maconha, R$20 e um rádio transmissor.



Em Cabo Frio, a ocorrência foi na Estrada Velha de Búzios. O suspeito, de acordo com a PM, é integrante de facção e já tinha três anotações criminais por tráfico de drogas.



A polícia fazia um patrulhamento de rotina ao avistar o homem “em atitude suspeita”. Ao ser abordado, os agentes arrecadaram com o homem 110 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha e R$20.



O fato foi encaminhado à 126ª DP, onde o suspeito foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas, ficando apreendido.



Em São Pedro da Aldeia, a ocorrência foi no Morro dos Milagres e prendeu o suspeito de 18 anos.



Com ele, foram apreendidos 273 pinos de cocaína e um rádio transmissor.



O GAT, em posse de informações de que um indivíduo estaria guardando uma certa quantidade de entorpecente dentro de um terreno, procedeu de imediato ao endereço onde pode avistar o elemento saindo do terreno com a sacola nas mãos.



Ao abordar o homem, os agentes encontraram as drogas. Os policiais questionaram sobre o restante do material e o suspeito indicou onde estavam escondidas.



Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão ao homem, apresentado o suspeito à 125ª DP, Central de Flagrantes, onde o mesmo foi autuado no ART 33 da lei de Drogas, permanecendo preso.

