Crimes aconteceram na terça (12) e quarta-feira (13) - Hannif Linhares

Publicado 14/04/2022 15:31

Um crime chamou a atenção de moradores de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos. Na terça (12) e quarta-feira (13), um posto de combustíveis, localizado no bairro São Cristóvão, foi assaltado duas vezes em menos de seis horas.

A primeira denúncia, segundo a Polícia Militar, relata que dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, chegaram ao estabelecimento, que fica na Avenida América Central, às 20h30, em uma moto, na terça.

Inicialmente, os acusados abasteceram a motocicleta e, no momento do pagamento, um deles tirou uma arma do bolso e anunciou o crime. Ninguém se machucou, mas os meliantes levaram o dinheiro que estava com o frentista.

Depois disso, por volta das 1h30 da manhã de quarta-feira, o posto foi assaltado mais uma vez. Diferente da primeira, os criminosos chegaram ao local em um carro, anunciaram o assalto e pegaram todo o dinheiro do estabelecimento.

O caso foi registrado na delegacia do município, na 126ª DP, e segue sendo investigado.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar em busca de atualizações sobre o caso.

Em nota, a PM disse, primeiro, que, “de acordo com informações do 25º BPM (Cabo Frio), não houve acionamento para ocorrência desta natureza no local mencionado”.

Horas depois, a assessoria de Imprensa da secretaria de Estado de Polícia Militar informou que “de acordo com o comando do 25º BPM (Cabo Frio), nesta quarta-feira (13), policiais militares faziam patrulhamento de rotina na região central do município de Cabo Frio e foram solicitados por funcionários de um posto de combustíveis que informaram sobre roubo realizado no estabelecimento.

“Cabe ressaltar que o policiamento segue atuando de forma atenta na região citada, além de trabalhar em conjunto com a delegacia na localização de envolvidos”, concluiu a nota.

Já a Polícia Civil disse, em nota, que as investigações estão em andamento na 126ª DP, em Cabo Frio.

“Os agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam diligências em busca de informações para identificar a autoria dos crimes”, disse a Pcerj.