O acusado foi preso, mas liberado em seguida após pagar fiança de R$ 2 mil na DEAM de Cabo FrioDivulgação GMCF

Publicado 15/04/2022 22:15 | Atualizado 16/04/2022 01:45

“Nunca vi sereia preta, olha lá a sereia preta”, essa foi a frase dita aos risos por um turista mineiro ao ver uma menina de apenas 10 anos, ser fotografada vestida de sereia Ariel. O caso registrado como injúria racial, aconteceu por volta das 12h40 dessa quinta-feira (15), na Praia do Forte, em Cabo Frio, Região dos Lagos. A criança participava de um ensaio fotográfico em um cenário da personagem do filme da Disney, quando um grupo de turistas se aproximou e ficou rindo, quando um deles fez a declaração ofensiva. A família da menina ficou revoltada.



A Guarda Municipal foi acionada e Polícia Militar foi chamada para ajudar na condução do homem para a delegacia. O suspeito de praticar a discriminação foi detido e levado para a DEAM (delegacia do plantão), juntamente com os familiares da menina, a esposa do acusado e um amigo, que segundo testemunhas, quase foi linchado. O turista foi autuado e preso em flagrante pelo crime de injúria racial, mas foi liberado em seguida após pagar fiança de R$ 2 mil.



De acordo com a Guarda Municipal, a criança ficou traumatizada, não parava de chorar na delegacia com a mãe tentava consolá-la: "Não chora, você é a princesa de mamãe e menina perguntou se tinha princesa preta também, porque o moço falou que eu sou uma sereia preta", disse a mãe segundo relato da Guarda.



O assunto foi destaque no jornal RJTV local. A apresentadora Ana Carolini Mota, uma mulher negra, ficou tão abalada que se emocionou ao vivo, manifestando sua indignação pelo valor irrisório da fiança cobrada para soltar o acusado da injúria: “Entendam… A nossa cor, o nosso cabelo, as nossas raízes, não tem preço”, disse a jornalista. Confira o video:

A Prefeitura de Cabo Frio emitiu uma nota de repúdio:



“A Prefeitura de Cabo Frio repudia qualquer tipo de discriminação, seja por raça, gênero, orientação sexual, religião, ideologia, origem étnica ou diversidade funcional. Por acreditar que o município é um lugar de todos e para todos, a gestão municipal trabalha, diariamente, na implementação de políticas públicas de inclusão.



Na quinta-feira (14), um turista foi detido pela Guarda Civil Municipal, após crime racial, contra uma criança de 10 anos de idade. Ele foi conduzido para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada, sendo liberado sob fiança.



A Prefeitura reforça que os agentes da Guarda Municipal agiram em conformidade com a Lei e com a ideologia do município. A Coordenadoria Geral de Promoção da Igualdade Racial já está ciente do caso e na segunda-feira (18), tomará as medidas cabíveis em defesa da vítima.



A Prefeitura destaca por fim, que Cabo Frio está de braços abertos aos turistas e visitantes, buscando receber a todos da melhor maneira possível. Contudo, atitudes racistas ou de qualquer outra natureza discriminatória não são bem vindas e devem ser punidas dentro da lei”.