Lancha pega fogo próximo à Praia do Forte, em Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Lancha pega fogo próximo à Praia do Forte, em Cabo FrioSabrina Sá (RC24h)

Publicado 19/04/2022 14:47

Uma embarcação pegou fogo no entorno da Ilha do Japonês, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na manhã desta terça-feira (19).



De acordo com informações iniciais, uma família estava a bordo de uma lancha quando as chamas começaram. O acidente aconteceu por volta de 12h e a fumaça escura pôde ser vista de longe.



Cinco pessoas que estavam no barco pularam na água, mas sofreram queimaduras. Elas foram prontamente resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, receberam os primeiros socorros no Terminal de Transatlânticos e foram levadas para o Hospital Central de Emergências de Cabo Frio (HCE).



Segundo a Guarda Marítima Ambiental, a embarcação saiu por volta de 11h30 do Iate Clube do Rio de Janeiro e parou para abastecer nas proximidades da Boca da Barra. Assim que ela saiu novamente, aconteceu a explosão e o fogo se alastrou. Depois que as chamas foram debeladas, a lancha foi rebocada novamente para o Iate Clube.



Participaram do resgate, o Corpo de Bombeiros a Guarda Marítima e a Marinha.



Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e sobre o que pode ter levado à explosão.