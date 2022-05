Adolescente é apreendido com drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Adolescente é apreendido com drogas em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/05/2022 14:37

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma carga de drogas nesta quinta-feira (12) no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, o menor foi capturado após uma denúncia dando conta de três jovens traficando entorpecentes na Estrada Velha de Búzios.

Em diligência no local, os elementos tentaram fugir ao perceber a chegada dos policiais, mas acabaram sendo capturados com 12 trouxinhas de maconha e R$ 20 em espécie.

O trio foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, onde G.S.S. assumiu a posse do material e a prática ilícita. Ele permaneceu apreendido, autuado por crime análogo ao tráfico de drogas. Já os outros dois envolvidos, sendo um rapaz de 18 anos e uma criança de apenas 7, foram liberados como testemunha.