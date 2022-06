Ele estava com 30 pinos de cocaína e outras 530 cápsulas da drogas foram encontradas embaixo da cama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/06/2022 15:04

Na Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, um homem apontado como gerente do tráfico local foi preso pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (8).

Ele foi capturado por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) após uma denúncia repassando as características do criminoso, identificado como L.S.S.. O homem tentou se esconder dentro de casa, foi alcançado e estava com 30 pinos de cocaína. Outras 530 cápsulas da drogas foram localizadas escondidas embaixo da cama.