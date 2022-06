Após troca de tiros com criminosos, PM apreende revólver em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e uma deflagrada após uma troca de tiros com criminosos nesta terça-feira (7) no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Durante um patrulhamento, os agentes foram acionados para verificar disparos de arma de fogo na região. No local, moradores informaram que os tiros teriam sido efetuados por elementos em uma motocicleta vermelha e um carro verde.

Após buscas, a guarnição localizou uma moto com as características repassadas e, durante a abordagem, um dos envolvidos atirou contra os policiais – que revidaram – e entraram em fuga.

Conforme a PM, os criminosos chegaram a cair da motocicleta, mas conseguiram escapar a pé, deixando para trás o revólver, e não foram mais vistos.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.