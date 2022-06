Crime foi registrado na madrugada do último domingo (5), na Rua Lourival França Oliveira - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/06/2022 15:16

Câmeras de segurança flagraram uma ação criminosa na madrugada do último domingo (5) no bairro Parque Burle, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos: um homem furtando uma lixeira de alumínio.



As imagens, registradas por volta das 5h55, mostram o exato momento em que o elemento chega na frente da residência, localizada na Rua Lourival França Oliveira, com um saco em mãos. Em menos de dez segundos, ele arranca o objeto do chão, e leva a lixeira tranquilamente.



Outros dois homens também aparecem nas imagens. Um deles pega uma lata que estava na frente de uma outra casa. O trio seguiu em direção à Rua Otacílio Massa de Azevedo.



Segundo informações, esse tipo de crime tem sido recorrente na região.