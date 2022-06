Homem é preso por receptação com carro clonado em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Homem é preso por receptação com carro clonado em Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/06/2022 15:06

Um homem, identificado como W.T.O., foi preso pelo crime de receptação com uma veículo clonado no bairro Jardim Flamboyant, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Militar, após informações divulgadas em grupos policiais de que um automóvel com as característas do Jeep Renegade apreendido estava circulando na cidade, uma guarnição foi até a Avenida Julia Kubitschek e realizou abordagem ao condutor, que foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Na distrital, foi realizada vistoria no carro e constatado que o número do motor não era compatível com o do chassi e que a placa estava trocada. O motorista foi preso em flagrante.