Foragido com passagens por tráfico de drogas e violência doméstica é preso em Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 06/06/2022 18:54

Um foragido da justiça, identificado como L.F.S., foi preso nesta segunda-feira (6), no bairro Braga, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Segundo a PM, ele já acumula quatro passagens criminais, sendo duas por tráfico de drogas e duas por violência doméstica.

Segundo a ocorrência policial, agentes do 25º BPM receberam informações de que um elemento com mandado de prisão em aberto estaria pela Rua Omar Fontoura. Em seguida, eles procederam à localidade.

Chegando, os oficiais realizaram diligências pela região e, durante a ação, tiveram a atenção voltada para um rapaz que possuía as mesmas características do acusado. Ao realizarem a abordagem, foi constatado de que se tratava do foragido, então, o mesmo foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio).

Já na delegacia, após acessarem os dados internos, foi averiguado a prisão em aberto e, com isso, o acusado permaneceu preso.