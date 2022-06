Festa de Santo Antônio será celebrada de 10 a 13 de junho em Cabo Frio - ASCOM de Cabo Frio

Publicado 05/06/2022 18:00

Com uma programação diversificada de atrações religiosas e culturais, a tradicional festa de Santo Antônio, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, será realizada em comemoração ao dia do “Santo Casamenteiro”. Os festejos acontecem de 10 a 13 de junho, na Capela de Santo Antônio e na Praça de Santo Antônio.

No dia 10, sexta-feira, a programação será na capela e começa às 18h30, com o tríduo a Santo Antônio, com barracas de caldo, doces, salgados, brechó e pescaria. Às 19h começa a Santa Missa, com o padre Mateus. A partir das 20h, tem show católico com a “Banda Sann’Ana”.

No sábado (11), segundo dia das comemorações, a partir das 15h na Praça de Santo Antônio, haverá barraquinhas de comidas das festas juninas e brincadeiras típicas, como pau-de-sebo, ovo na colher e corrida no saco, entre outras.

Às 19h na Capela de Santo Antônio tem a Santa Missa com o padre João Gabriel, além de show católico com o “Ministério Música Caminhando e Cantando”. A partir das 22h, na Praça de Santo Antônio começa o show com a “Banda Juntos de Novo”, que vai comandar a festa até meia noite.

Já no domingo (12), na capela, a Santa Missa começa às 7h30, com o padre João Gabriel. Às 10h30 tem carreata com a imagem de Santo Antônio, seguindo com almoço e festival de prêmios. Às 20h, na Capela de Santo Antônio, tem show católico com a banda “Discípulos da Cruz”. A partir das 22h, na Praça de Santo Antônio, a “Banda Mak” vai embalar os festejos até a meia noite.

No último dia a programação religiosa segue das 15h às 20h, na Paróquia de Santo Antônio. A festa termina com show católico na Praça de Santo Antônio às 20h30, com a banda da capela.

Toda a programação religiosa é organizada pela Capela de Santo Antônio. As atrações culturais serão realizadas pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura de Tamoios.

A Capela de Santo Antônio está situada na Rua Aroeira, 68. A Praça de Santo Antônio fica na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Santo Antônio.