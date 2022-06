A família de gambás estava escondida no forro de uma residência - Marcelo Cortez

Publicado 05/06/2022 11:43

O grupamento Marítimo e Ambiental da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos, encontrou uma família de gambás no forro de uma residência na manhã desta última sexta-feira (3).



Os agentes faziam uma ação de patrulhamento preventivo para fiscalizar a existência de práticas proibidas nas regiões do Canal do Itajuru, Praia do Siqueira, orla de Palmeiras , área de Dunas e Canal da Boneca, quando foram acionados para o resgate.



As equipes se deslocaram até o local e constataram a existência de uma toca que abrigava uma familia inteira de gambás no forro da residência.



Depois de muito trabalho os agentes da Maritima e da Ambiental conseguiram resgatar os aninais com segurança.



Após uma avaliação, na qual não foi constatada nenhuma lesão, os gambás foram levados e soltos nas proximidades do terminal de ônibus de turismo.

Veja as imagens do resgate no vídeo abaixo.