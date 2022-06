Adolescentes são apreendidos com drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/06/2022 17:21

Dois adolescentes foram apreendidos com drogas nesta quinta-feira (2) em Cabo Frio. Um deles, identificado como L.C.M.M., foi preso com 180 pinos de cocaína e R$ 60 em espécie nesta quinta-feira (2) na região do Cristal, na Boca do Mato.



Conforme a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento pela localidade quando receberam informações de que dois elementos estariam vendendo drogas na Rua Rubens Ribeiro. Após um cerco tático, o menor foi capturado, enquanto o outro envolvido conseguiu fugir.



Ele confessou ser “vapor” do tráfico de drogas e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

O menor foi detido após um cerco tático. Ele estava com 11 buchas de maconha e foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu apreendido. O outro adolescente foi capturado na Estrada Velha de Búzios, no bairro Porto do Carro, após uma denúncia sobre venda de entorpecentes no Beco do Rato.O menor foi detido após um cerco tático. Ele estava com 11 buchas de maconha e foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu apreendido.