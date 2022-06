Homem é preso após furtar porta de residência no São Cristóvão, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Homem é preso após furtar porta de residência no São Cristóvão, em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/06/2022 16:02

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso no início da tarde desta quinta-feira (2) no bairro Braga, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele é acusado de furtar uma residência no bairro São Cristóvão durante a manhã.

De acordo com informações, o elemento, que é morador em situação de rua, tentou levar uma porta de alumínio de uma casa localizada na Rua Marquês de Olinda, próximo ao Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios. A ação foi flagrada pela proprietária da residência, que pediu ajuda do filho. O homem encontrou o criminoso com o objeto nos ombros e chegou a ser ameaçado pelo criminoso ao recuperar a porta.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o acusado na Rua General Alfredo Bruno Gomes Martins. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e reconhecido pela vítima como o autor do furto.