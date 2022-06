As tentativas de furto foram interrompidas quando um dos homens percebeu a câmera de segurança no local - Anna Clara Laurindo (RC24h)

As tentativas de furto foram interrompidas quando um dos homens percebeu a câmera de segurança no local Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 01/06/2022 18:56

Dupla de ladrões tenta, por duas vezes, furtar veículos que estavam estacionados na garagem do Condomínio Residencial Porto Belo, que fica no bairro Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (31). De acordo com os moradores e como é possível observar pelas câmeras de segurança, os elementos não teriam conseguido levar a moto porque o guidão estava travado. Já na tentativa do carro, um dos criminosos avistou a câmera e interrompeu a ação.



A garagem do condomínio em questão fica para fora do local, ou seja, é aberto na parte da rua. Os moradores cobram por mais policiamento na área e no bairro do Peró como um todo, principalmente na parte da noite quando, como é relatado, não tem iluminação pública.



“Precisamos também que eles troquem as lâmpadas, está tudo um breu! E policiamento a noite toda e não só durante o dia”, disse uma das moradoras.



Além das tentativas de furto desta terça (31), são frequentes os relatos recebidos sobre a questão da segurança no bairro. Ruas como a Anequim e a Avenida dos Pescadores, por exemplo, são locais de assaltos frequentes a pedestres e ciclistas. A população pede por segurança.



A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e com a Polícia Militar para esclarecimentos.



Em nota, a Prefeitura respondeu que “a Comsercaf enviará uma equipe para verificar a iluminação das ruas citadas. Destaca ainda que a manutenção e troca de lâmpadas no bairro Peró são realizadas de forma constante pela autarquia. Na Rua Anequim, o serviço foi realizado no dia 23 de maio e na Avenida dos Pescadores, no dia 9 do mesmo mês”.



A PM ainda não retornou o contato.

VEJA O MOMENTO EXATO DA AÇÃO DA DUPLA: