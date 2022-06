O criminoso estava com 100 cápsulas de cocaína e 83 buchas de maconha - Letycia Rocha (RC24h)

O criminoso estava com 100 cápsulas de cocaína e 83 buchas de maconhaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/06/2022 14:58

Três homens foram presos e um adolescente apreendido pela Polícia Militar acusados de envolvimento com o tráfico de drogas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (31).



No bairro Praia do Siqueira, agentes do Serviço Reservado da PM (P2) capturaram D.S.G. na Rua Alcyr Jorge Veiga, após uma denúncia.



No local, os agentes flagraram dois elementos em fuga e conseguiram capturar um deles após um cerco tático. O criminoso estava com 100 cápsulas de cocaína e 83 buchas de maconha.

Foram apreendidas cinco buchas de maconha e 84 cápsulas de cocaína Letycia Rocha (RC24h)



Conforme a ocorrência, os policiais receberam informações sobre tráfico de drogas e que os criminosos estavam com uma arma de fogo. Os militares foram até o local da denúncia e flagraram a prática ilícita.



Ao perceberem a aproximação da PM, os traficantes atiraram e houve corre-corre. Um dos acusados foi capturado com uma sacola em mãos e confessou ser “vapor”.



Um homem ficou ferido pelos disparos na perna durante a ação e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No mesmo bairro, um outro elemento, identificado como T.C., foi preso com cinco buchas de maconha e 84 cápsulas de cocaína por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT).Conforme a ocorrência, os policiais receberam informações sobre tráfico de drogas e que os criminosos estavam com uma arma de fogo. Os militares foram até o local da denúncia e flagraram a prática ilícita.Ao perceberem a aproximação da PM, os traficantes atiraram e houve corre-corre. Um dos acusados foi capturado com uma sacola em mãos e confessou ser “vapor”.Um homem ficou ferido pelos disparos na perna durante a ação e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Foram encontradas 89 buchas da droga, além de 60 cápsulas de cocaína Letycia Rocha (RC24h)

No bairro Jacaré, os policiais do GAT receberam informações de que um indivíduo de camisa vermelha e cabelo loiro estaria vendendo entorpecentes e capturaram um homem identificado como C.B.A.. Ele estava com cinco buchas de maconha e um aparelho celular.



Após varredura nas proximidades, os agentes encontraram mais 89 buchas da droga, além de 60 cápsulas de cocaína.

O menor foi encontrado com 93 pinos de cocaína Letycia Rocha (RC24h)



Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o menor permaneceu apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas e o os outros foram autuados e presos por tráfico de drogas. Em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, policiais da PATAMO apreenderam um adolescente de 17 anos com uma carga contendo 93 pinos de cocaína. O menor foi localizado na Rua das Raposas, em Unamar, após uma denúncia sobre dois elementos vendendo drogas dentro de um terreno baldio.Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o menor permaneceu apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas e o os outros foram autuados e presos por tráfico de drogas.