Política Costa do Sol

Chance de mudança no estacionamento em Cabo Frio gera desgaste ao prefeito

Bonifácio mandou PL para Câmara limitando gratuidade no estacionamento rotativo, alegando que vai acabar com flanelinhas, mas argumento não convence. Satisfeitos com governo, só os mais de 16 mil servidores, embora haja denúncia de recadastramento suspeito com regras inoportunas

Publicado há 22 horas