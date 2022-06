Mulher de sócio do "Faraó dos Bitcoins" é presa pela Polícia Federal - Reprodução/ internet

Publicado 03/06/2022 16:35

A Polícia Federal, na tarde de terça-feira (31), cumpriu um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª turma especializada do TRF2, em desfavor de uma mulher, de 48 anos, que fazia parte da organização criminosa investigada na Operação Kryptos, deflagrada em agosto de 2021.

Márcia Pinto dos Anjos, mulher de Tunay Pereira Lima, sócio de Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, foi capturada na própria residência, no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, por policiais federais do Núcleo de Capturas da PF/RJ (NUCAP).

A mulher, que estava cumprindo prisão domiciliar, teve a decisão revogada após um recurso do Ministério Público Federal (MPF) e foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.

Tunay está preso desde abril, depois de ter a prisão domiciliar revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).