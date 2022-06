P2 prende criminoso com carga de cocaína em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/06/2022 16:16

Agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) prenderam, nesta quarta-feira (1), um homem com uma carga de drogas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a PM, o elemento foi capturado na Rua Lafaiete Cardoso Filho, após uma denúncia anônima dando conta de que o gerente do tráfico de drogas estaria guardando os entorpecentes no local.

O acusado foi abordado com 488 cápsulas de cocaína e, em seguida encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado e preso.