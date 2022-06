Tartaruga-gigante é encontrada morta na Praia do Forte, em Cabo Frio, no Dia do Meio Ambiente - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 06/06/2022 18:14

REGIÃO DOS LAGOS - Uma tartaruga-gigante foi encontrada morta na Praia do Forte, em Cabo Frio, por agentes do Grupamento Marítimo e Ambiental (GMA) da Guarda Municipal de Cabo Frio, na noite deste domingo (5), quando se celebra o Dia do Meio Ambiente.

O animal, com cerca de 200 kg, estava com ferimentos na cabeça e na boca e foi localizado na altura do Hotel Malibu, por volta das 23h45.

Foram necessários quatro agentes da GMA para fazer a remoção da tartaruga, que foi encaminhada para a divisão da corporação, no Terminal de Transatlântico. Em seguida, a equipe do Centro de Tratamento de Aves e Animais Marinhos (CTA) foi acionada.

O animal deve passar por uma perícia nesta segunda-feira (6), para identificar a causa da morte.