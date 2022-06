P2 prende acusado de tráfico de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/06/2022 15:09

Agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) prenderam um homem, identificado como B.M.M., por tráfico de drogas no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta segunda-feira (6).

Conforme a ocorrência, o elemento foi capturado com 50 cápsulas de cocaína, 34 buchas de maconha e R$ 25 em espécie durante um patrulhamento.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.