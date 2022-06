Prefeitura de Cabo Frio aconselha o uso de máscaras nas unidades escolares da rede municipal - Reprodução/ internet

Prefeitura de Cabo Frio aconselha o uso de máscaras nas unidades escolares da rede municipalReprodução/ internet

Publicado 08/06/2022 15:52

A Prefeitura de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, recomendou o retorno da utilização de máscaras de proteção dentro das unidades escolares da rede municipal, nos Centros de Apoio Pedagógico e na sede da Secretaria de Educação. A decisão ocorreu após a reunião semanal entre a Comissão Municipal de Controle de Infecção em Estabelecimentos de Saúde (COMCIES) e a pasta, na quinta-feira (2), quando foram apresentados os dados sobre aumentos nos casos de Covid-19 no município e a baixa procura por vacinas nos postos de saúde.

Além das máscaras, é aconselhado a constância na utilização de álcool em gel. E para os que ainda não completaram o esquema vacinal, que procurem uma das unidades de saúde do município para aplicação do imunizante.

Na ocasião, também foi reafirmado o protocolo sanitário com as orientações que servem de base para nortear as decisões das equipes diretivas em casos confirmados da doença. E, em especial, sobre a suspensão de atividades.

Caso um familiar de aluno ou professor da turma teste positivo, se dá o afastamento da pessoa infectada pelo período de dez dias, e as aulas na turma são mantidas. Em caso de surto em uma sala de aula (de um a dois casos confirmados), ocorre a suspensão das aulas apenas naquela turma por dez dias.

O mesmo se aplica no caso de surto em mais de uma turma ou turno. Neste caso, serão suspensas as turmas ou o turno, sem impactar as demais atividades nas turmas ou turnos em que não haja casos positivos.

O resultado positivo deve ser entregue na unidade escolar e servirá como comprovante da necessidade de afastamento do trabalho no caso dos servidores e das aulas, no caso dos alunos.