Guarda municipal é agredido em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Guarda municipal é agredido em Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/06/2022 15:02

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi agredido por populares na madrugada deste domingo (12) na praça em frente ao Terminal Rodoviário Alexis Novellino, no bairro Jardim Flamboyant.



Imagens capturadas por um internauta, mostram o servidor sendo alvo de chutes e socos. Conforme a Prefeitura, o GM foi agredido por quatro ocupantes de um veículo estacionado em local irregular. O funcionário pediu para que o automóvel fosse retirado do local.



A ocorrência foi atendida pela própria GCM e os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). A vítima recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Burle e liberada em seguida.