Cabo Frio promove campanha para mobilizar a doação de sangueASCOM de Cabo Frio

Publicado 12/06/2022 19:00

Com o objetivo de incentivar a população e aumentar o número de doadores de sangue, será promovido em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, durante este mês, a Campanha “Junho Vermelho”. O destaque da campanha será na próxima terça-feira (14), data em que é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Na ocasião, a Secretaria de Saúde realizará uma mobilização entre os servidores da Prefeitura para que possam aderir à ação solidária. O Hemocentro da Região dos Lagos (Hemolagos), com sede em Cabo Frio, estará mobilizado para atender o público.

A iniciativa busca ampliar o estoque de sangue do Hemonúcleo, responsável por atender os nove municípios da Baixada Litorânea, incluindo a Agência Transfusional de Cabo Frio.

A agência é uma Unidade Hemoterápica do município, que tem como função armazenar sangue e derivados, realizar exames imuno-hematólogicos pré-transfusionais, expedir os hemocomponentes para as transfusões dos pacientes internados nas unidades hospitalares da cidade, além de realizar a captação de doadores junto às famílias dos pacientes. O setor está localizado no Hospital Municipal São José Operário desde 1996.

De acordo com a diretora administrativa da Agência Transfusional, Flávia Cunha, houve queda nas doações nos últimos dois anos.

“Durante a pandemia houve uma queda significativa no número de doadores. Neste ano, observamos um breve crescimento, mas a demanda ainda é maior do que a oferta, e a tendência é aumentar ainda mais com o retorno de cirurgias e outros procedimentos. O tipo sanguíneo de maior necessidade é ‘O negativo’, por ser doador universal, em seguida ‘O positivo’. Mesmo assim, devido à atual situação, qualquer grupo sanguíneo é importante”, diz Flávia.

Para doar sangue basta ir até o Hemolagos de segunda a quarta-feira, das 8h às 15h. O cidadão pode entrar em conato também pelo número de telefone (22) 2644-5076. O Hemolagos fica na rua Barão do Rio Branco, 88, Passagem, Cabo Frio.