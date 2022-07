O caso aconteceu na comunidade do Morubá, no bairro Braga - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/07/2022 16:07

Um rapaz de 18 anos, indentificado como C.A.A.G., foi preso com uma carga de maconha na madrugada desta terça-feira (5) na comunidade do Morubá, no Braga, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar realizava um patrulhamento pela região quando abordou o elemento na saída na comunidade. Ele estava com 35 buchas da droga e foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, permanecendo preso.