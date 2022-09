Feira Agropecuária começa nesta terça-feira (27) em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 26/09/2022 17:30

A Feira Agropecuária Caminho Agro Rio começa nesta terça-feira (27), no Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos, em Tamoios, 2º distrito de Cabo Frio. O evento acontece até 9 de outubro, com artesanato, shows, workshops culturais, exposição agropecuária para fomento de agronegócios e a etapa estadual Mangalarga Marchador. O objetivo, segundo o município, é alavancar a retomada das feiras agropecuárias no estado, tão importantes para as economias locais.

Também serão oferecidos workshops para a classe artística, entre a sexta (27) e a quinta-feira (29), das 14h às 22h. Entre o conteúdo está: gestão de carreira e marketing artístico; PIN Artístico – Performance, Interpretação e Naturalidade; Produção Musical; Direitos Autorais; Inteligência emocional para Business; Fontes de financiamentos e leis de incentivo, proporcionando à classe artística de Cabo Frio a maior experiência de negócios artísticos no mercado cultural.

O dançarino e coreógrafo carioca Carlinhos de Jesus está entre os palestrantes confirmados para o workshop da primeira semana, e participará entre a sexta (27) e a quinta-feira (29). Também estarão no evento o estrategista fonográfico Geovane Bento; o músico e arranjador Rafael Senna; a advogada especialista em direitos autorais Priscilla Crespo e a coach de negócios Inessa Franco.

Ao final do workshop, os músicos participantes das palestras poderão se inscrever em um processo seletivo, onde uma curadoria interna escolherá os artistas que farão a abertura dos shows que acontecem de 6 a 9 de outubro.

Entre os dias 6 e 9 de outubro, acontecem as provas da etapa do estadual Mangalarga Marchador; a feira agropecuária com espaço para exposição e criação de animais, incluindo pôneis, mini vacas e cavalos; stands com espaço para exposição e valorização do artesanato local.

A agenda musical está repleta de atrações, com shows de Marcynho Sensação, Trio Forrozão, Vou Zoar, Suel e artistas locais durante todos os dias. Artistas locais farão a abertura a partir das 20h, e as atrações principais começam às 23h30.

O projeto Caminho Agro Rio vai receber também a gravação de um documentário, mostrando toda a cultura rural e a relação do campo e da cidade, através da Fazenda Campos Novos. A exibição está prevista para novembro, sendo mais um legado do evento.

Confira a programação completa:

Programação do Evento:

27 a 29/9 – Workshop de Empreendedorismo Artístico

5/10 – Abertura com a chegada dos animais da exposição

6 a 9/10 – Exposição Agropecuária e Mangalarga Marchador

Programação Musical:

6/10 – Marcynho Sensação

7/10 – Trio Forrozão

8/10 – Vou Zoar

9/10 – Suel