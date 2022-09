Cabo Frio

Corpos de dois homens são encontrados na Praia do Forte, em Cabo Frio

As vítimas ainda não foram identificadas. Segundo testemunhas, um dos homens estava completamente nu, enquanto o outro estava vestido e com uma pulseira no braço.

Publicado 25/09/2022 11:31 | Atualizado há 1 dia