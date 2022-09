Cabo Frio recebe o Sunset Desfile Moda Praia, na Rua dos Biquínis - Divulgação

Cabo Frio recebe o Sunset Desfile Moda Praia, na Rua dos Biquínis Divulgação

Publicado 23/09/2022 18:22

Município da Região dos Lagos, Cabo Frio recebe neste sábado (24), o evento Sunset Desfile Moda Praia, que vai acontecer na badalada Rua dos Biquínis, no bairro da Gamboa. Além disso, moradores e visitantes que estiverem no local, ainda vão curtir boa gastronomia e música com o DJ Cadu Novelino, Ludmila Saxofonista e o violinista Sérgio Gabriel.

Este será o primeiro de muitos eventos que vão acontecer na Rua dos Biquínis até o verão, com a realização de um por mês. De acordo com os empresários do centro comercial, serão 20 marcas no desfile de abertura. O Sunset começa a partir das 15h e além das atrações musicais o evento vai contar com área gourmet, brindes promocionais e sorteio de voucher.As empresárias Márcia Guideon e Milena Quintanilha, que fazem parte da associação local, dizem que as expectativas são as melhores possíveis. Veja o vídeo: