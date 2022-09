Cabo Frio

Início de primavera é de céu nublado em Cabo Frio, nesta sexta (23)

O sábado (24) será de sol, com aumento de nuvens. Já no domingo (25), a temperatura máxima prevista de 24°C diminuirá no decorrer do dia e vai esfriar, com a mínima de 14°C

Publicado há 4 horas