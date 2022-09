Os agentes da GCM aguardando a remoção de um dos cadáveres - Ludmila Lopes (RC24h)

Os agentes da GCM aguardando a remoção de um dos cadáveresLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 25/09/2022 11:31

Dois homens foram encontrados mortos em frente ao Bolsão da Juju, na Praia do Forte, em Cabo Frio. O caso aconteceu na manhã deste domingo (25) e chocou quem passava pelo local.

As vítimas ainda não foram identificadas. Segundo testemunhas, um dos homens estava completamente nu, enquanto o outro estava vestido e com uma pulseira no braço.

Conforme a Polícia Militar, que ainda está no local aguardando a remoção dos corpos juntamente à Guarda Municipal, trata-se de uma ocorrência de afogamento. De acordo com as imagens, nenhum dos dois apresentou qualquer sinal de violência.