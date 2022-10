PM detém cinco envolvidos com o tráfico de drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/10/2022 17:23

A Polícia Militar deteve cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos neste domingo (16).



Durante a manhã, na comunidade do Morubá, em Cabo Frio, um adolescente foi apreendido após uma denúncia. O menor foi capturado com 143 buchas de maconha, 58 pedras de crack e R$ 40 em espécie.



Ainda na cidade, um outro adolescente foi apreendido com um pedaço de maconha, 46 pinos de cocaína, um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 17 em espécie, dessa vez, na comunidade do Valão, no bairro Jardim Esperança.



Também em Cabo Frio, um homem com quatro anotações criminais foi preso na noite desse domingo na comunidade do Buraco do Boi, após informações repassadas à polícia de que o ‘gerente’ do tráfico local iria abastecer os ‘vapores’. Com o acusado foram arrecadadas 324 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécie.

Já em Búzios, dois elementos foram presos durante um patrulhamento da PM pela Vila Verde. Os acusados estavam sem capacete em uma motocicleta sem placa. Eles foram abordados com 170 pinos de cocaína e 90 eppendorfs vazios.