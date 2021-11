A autor, de 28 anos, também é investigado em um inquérito instaurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) da região por estupro de outras crianças. - Foto: Divulgação/PCERJ.

Publicado 23/11/2021 19:23 | Atualizado 23/11/2021 19:24

CAMPOS - Agentes da Polícia Civil cumpriram, nesta terça-feira (23), um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de estuprar o próprio sobrinho, de 10 anos, em Campos dos Goytacazes no Norte Fluminense.

Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o acusado no bairro Novo Jockey. Segundo os agentes, o autor, de 28 anos, também é investigado em um inquérito instaurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) da região por estupro de outras crianças.



De acordo com os policiais, o homem fugiu após os moradores da localidade de Pernambuca, onde ocorreu o fato, terem se indignado com o crime. Ele foi localizado, preso e, em seguida, encaminhado 134ª Delegacia Policial do Centro (134ª DP ), onde aguarda transferência para o sistema prisional.