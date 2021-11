Autor confesso do crime foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado. - Foto: Reprodução.

Autor confesso do crime foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado.Foto: Reprodução.

Publicado 19/11/2021 10:01 | Atualizado 19/11/2021 10:03

CAMPOS - Uma mulher foi enforcada com um cordão de ouro e morta dentro do próprio apartamento onde morava, em Campos dos Goytacazes, na noite desta quinta-feira (18). Um homem acusado de cometer o crime foi preso. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo porteiro do prédio, que contou ter recebido ligações de moradores dizendo terem escutado gritos com pedidos de socorro vindos de dentro de um dos imóveis , no condomínio Mondrian Life, no Parque Califórnia, em frente a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).

Ao chegarem no local, os agentes bateram na porta do apartamento e foram atendidos por um homem, que se recusou a abrir, dizendo aos policiais que só permitira a entrada da PM após a chegada de uma advogada. A Polícia Civil também foi acionada para a ocorrência. Com a chegada da defensora, os policiais tiveram a entrada franqueada no apartamento e encontraram a vítima, identificada apenas como Renata, já em óbito.

O autor do crime disse que entrou em luta corporal com a mulher após um suposto roubo e a enforcou com o cordão. No local do crime, foram apreendidos um revólver calibre 38, com 20 munições do mesmo calibre, além de cinco munições calibre 12, e duas buchas de maconha.



O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado. O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo testemunhas, a vítima morava sozinha.