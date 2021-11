Moradores podem adotar cartinhas de crianças em situação de vulnerabilidade social pela internet e doar os presentes que elas pediram ao Papai Noel na agência dos Correios mais próxima. - Foto: Reprodução.

Publicado 12/11/2021 14:59 | Atualizado 12/11/2021 15:04

NORTE FLUMINENSE - Há pouco mais de seis semanas para a celebração do Natal, a tradicional campanha "Papai Noel dos Correios" foi aberta nesta quinta-feira (11) em todo o país. Moradores da região Norte Fluminense podem participar da ação. Em Campos dos Goytacazes, os pedidos podem ser entregues na agência da Praça Santíssimo Salvador, número 53, no Centro. Em Quissamã, as entregas podem ser feitas no mesmo período na agência da Avenida Quissamã, número 304, no Centro da Cidade.



Já em Macaé, a agência da Rua Teixeira de Gouveia, número 712, também no Centro, recebe os presentes. Em Rio das Ostras, o ponto de entrega é na agência da Rua Paranaíba, número 126, no bairro Balneário Remanso. As doações podem ser feitas de 12 de novembro até 17 de dezembro. Segundo a empresa de correspondências, serão disponibilizadas para adoção apenas as cartas escritas por alunos matriculados na rede pública de ensino, até o 5º ano, por crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, ou crianças com deficiência (PcD), independente de idade.



Para adotar uma carta os interessados podem se dirigir a uma unidade participante da ação ou pelo blog da campanha Para adotar uma carta os interessados podem se dirigir a uma unidade participante da ação ou pelo blog da campanha clique aqui para acessar , clicar em Adoção On-line e seguir os passos. A partir daí basta escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município. A carta deve ser cadastrada pela internet. Basta clicar no botão "Cadastrar Carta", preencher corretamente o formulário e enviar a cartinha.



A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no blog. O atendimento presencial será realizado com atenção aos protocolos de segurança – uso de máscaras e distanciamento –, para evitar aglomerações. A campanha começou há mais de 30 anos, quando empregados da empresa, comovidos com as cartinhas em caligrafia recém-aprendida ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam, decidiram tirar esses sonhos do papel.

Somente nos últimos dez anos mais de 6 milhões de cartinhas já foram atendidas. Nesta edição, até o momento, mais de 65 mil cartas já chegaram. Os pedidos são variados: vão de brinquedos a gêneros de primeira necessidade como cestas básicas e até mesmo material escolar.