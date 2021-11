Eventos realizados simultaneamente receberam um total de 288 inscritos para palestras, debates e apresentações acadêmicas. - Foto: Reprodução.

Publicado 11/11/2021 11:40 | Atualizado 11/11/2021 11:41

SÃO JOÃO DA BARRA - Estão sendo realizados durante esta semana o Seminário sobre Recursos Hídricos (SR Hidro) e o Seminário sobre Ecotoxicologia (Secotox), organizados pelo Instituto Federal Fluminense (IFF). A programação começou na terça-feira (9) e vai até esta sexta (12). Ao todo, os eventos receberam 288 inscrições, número considerado positivo pelos organizadores.

A programação inclui palestras, debates e apresentação de trabalhos acadêmicos. Neste ano, as atividades ocorrem inteiramente em plataforma online. A organização é do Campus Avançado do IFF em São João da Barra. Os encontros virtuais estão sendo transmitidos pelo canal oficial do IFF no YouTube: www.youtube/ifftubeoficial.

O Seminário Regional sobre Gestão de Recursos Hídricos é um evento bienal, promovido desde 2007 pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental do Instituto Federal Fluminense (PPEA/IFF). O objetivo é colaborar na difusão de alternativas de gestão dos recursos hídricos, compatíveis com a sustentabilidade regional. O evento aborda os temas relacionados à disponibilidade e a qualidade da água para os diversos usos necessários, como o abastecimento para a população e a conservação do meio ambiente.

Paralelamente é realizado também o Seminário sobre Ecotoxicologia, com debates sobre os problemas atribuídos aos compostos tóxicos em meios aquáticos, terrestres e atmosféricos. As atividades tratam dos impactos do uso de substâncias químicas no ambiente, para os humanos e para os animais, como, por exemplo, a utilização de agrotóxicos na produção agrícola, a poluição por compostos de petróleo e metais pesados.

Os seminários contam com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro), da Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia (Ecotox Brasil), do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.