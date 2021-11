O Centro irá garantir que todos os pacientes queimados sigam sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar após a alta hospitalar. - Foto: Júlio Tinoco.

O Centro irá garantir que todos os pacientes queimados sigam sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar após a alta hospitalar.Foto: Júlio Tinoco.

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho entrega nesta sexta-feira (12), às 14h, no Hospital Ferreira Machado (HFM), mais um importante serviço na área de Saúde, o Centro de Atendimento Especializado de Queimaduras (CAEQ), espaço que receberá o nome do médico Lenício de Almeida Cordeiro. O Centro irá garantir que todos os pacientes queimados sigam sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar após a alta hospitalar. O projeto, considerado inovador, vai gerar mais segurança para quem precisa dar sequência ao tratamento, mesmo depois da saída do hospital.

Para o superintendente do HFM e vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Arthur Borges, trata-se de mais um serviço que impactará em grande benefício para a população. “O HFM sempre foi referência no tratamento de pacientes vítimas de queimaduras na fase aguda e, agora, se prepara para atender às fases subaguda e crônica, onde até esse momento não havia uma referência pública na cidade onde fossem acompanhadas as lesões e realizados procedimentos visando o retorno desse usuário para uma vida plena”, comemorou.