Os avisos das licitações foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio nos dias 27 e 29 de outubro.Foto: Divulgação.

CAMPOS - Após semanas de intensa negociação, a pressão exercida pelo prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), e pela deputada federal Clarissa Garotinho (PROS) deu resultado. O governo do estado marcou quatro licitações para “pavimentação, drenagem e urbanização” de ruas localizadas em 11 bairros de Campos dos Goytacazes, totalizando R$ 236 milhões em investimentos. A primeira concorrência acontecerá dia 30 deste mês, beneficiando o bairro Parque Saraiva com a retomada de obras iniciadas pelo governo Rosinha, mas paralisadas na gestão Rafael Diniz. As demais licitações estão marcadas para os dias 6 e 7 de dezembro.

Os avisos das licitações foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio dos últimos dias 27 e 29, exatamente na semana seguinte à que Wladimir e Clarissa Garotinho se encontraram com o governador Claudio Castro (PL), no Palácio Laranjeiras. Na ocasião, eles pediram celeridade nos processos licitatórios, já que tinham feito o pedido das obras ainda no primeiro trimestre deste ano. O combinado é que as intervenções sejam realizadas numa parceria entre o programa municipal ‘Bairro Legal’ e o programa do governo do estado chamado ‘Estado presente’, sob a gestão da Secretaria estadual das Cidades.

Os demais bairros beneficiados nas licitações são: Parque Bela Vista, Jardim das Acácias, Parque Angélica, Parque do Prado, Porto Belo, Vila Menezes, Vila Manhães, Rio Branco, Novo Mundo e Santa Clara. Além desses, o bairro Vila dos Pescadores deve ser incluído em breve. Isso porque um projeto incluindo essa localidade, no valor total de R$ 33 milhões, já foi aprovada na Secretaria estadual das Cidades, com a data de licitação prevista para ser marcada nas próximas semanas. Fora esses, ainda tramitam na pasta do secretário estadual Uruan Cintra de Andrade pelo menos outros sete projetos parecidos formatados pela prefeitura.

“Sempre digo que a cidade de Campos dos Goytacazes ficou abandonada por muito tempo, e, agora, é hora de darmos a volta por cima. Nosso mandato está à disposição do prefeito Wladimir para, seja em Brasília seja no Rio, ajudarmos a abrir portas ou reservando recursos. Ainda temos muitas possibilidades a serem abertas nos próximos anos”, disse Clarissa.

No encontro do último dia 19 com o governador Claudio Castro, ficaram acertadas ainda ações de pavimentação e urbanização na área central de Campos, num total de R$ 50 milhões. Só que, nesse caso, a licitação será feita pela Secretaria estadual de Infraestrutura e Obras. O secretário da pasta, Max Lemos, chegou a gravar um vídeo para as redes sociais, ao lado de Wladimir e Clarissa, confirmando a informação. Na ocasião, Wladimir agradeceu: “É sempre um prazer ser recebido pelo governador, e a população pode ter certeza de que os projetos de Campos estão andando. Teremos boas notícias em breve”.