A partir da próxima segunda-feira (8), a Secretaria de Defesa Civil emitirá boletins diários para a imprensa e para a população durante períodos críticos ou de instabilidade. - Foto: Divulgação.

Publicado 07/11/2021 09:53 | Atualizado 07/11/2021 09:56

CAMPOS - A partir da próxima segunda-feira (8), a Secretaria de Defesa Civil emitirá boletins diários para a imprensa e para a população durante períodos críticos ou de instabilidade. Constarão no informativo dados como a medição dos rios, a vazão dos principais afluentes, pontos críticos e outros indicativos que ajudem a compreender o cenário causado por cada fenômeno e orientar que medidas devem ser tomadas em cada situação específica.



O secretário de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto, explicou que o boletim será emitido pela manhã para que seja possível vislumbrar a situação esperada para o resto do dia. “Haverá situações em que precisaremos emitir mais de um boletim. Essa periodicidade será analisada caso a caso, de acordo com cada demanda. Cada grau de risco exige um posicionamento da Defesa Civil. Assim agiremos também com os boletins”, destacou Pascoutto.



As principais informações do boletim estarão disponibilizadas para a população no Instagram da Defesa Civil (@defesa_civil_campos¬_). O informativo completo será disponibilizado para a imprensa. “Estamos focando na orientação do prefeito Wladimir Garotinho: explorar todas as ferramentas possíveis e usar toda a nossa estrutura para oferecer tranquilidade à população em situações de risco”, finalizou.