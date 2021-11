Ao lado da primeira-dama, Wladimir Garotinho lembrou que, assim que iniciou sua gestão, recebia várias mensagens pedindo providências para socorrer o distrito. - Foto: César Ferreira.

CAMPOS - “Estamos trabalhando muito para que a Prefeitura possa conseguir reabrir um total de 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até o final deste ano”. O anúncio foi feito pelo prefeito Wladimir Garotinho neste sábado (6), no distrito de Santa Maria de Campos, durante realização da 5ª edição do Programa Prefeitura em Ação, que levou diversos órgãos da prefeitura para prestar serviços para a comunidade.



Após ter sido recepcionado por lideranças comunitárias e moradores locais, o Prefeito Wladimir, ao lado da primeira-dama, Tassiana Oliveira, lembrou que, assim que iniciou sua gestão, recebia diversas mensagens com pedidos de providências para socorrer o distrito, tendo em vista que, na gestão anterior, a comunidade ficou esquecida, inclusive, prejudicada com a falta e deficiência de serviços essenciais, como por exemplo, na área da Saúde, limpeza pública, iluminação, coleta de lixo e manutenção das vias públicas.



“Antes mesmo de assumirmos o governo eu dizia que recuperar Campos seria tarefa muito difícil, mas não seria impossível. Com muito trabalho, com a ajuda de Deus e a compreensão da população, nós estamos avançando e reestruturando nosso município e tenho fé que, ao deixar o governo, vou poder dizer que toda luta valeu à pena. Aqui em Santa Maria já realizamos várias ações, como a Operação Tapa Buracos, iluminação, reparos de ruas pavimentadas com paralelos e na área da Saúde. As pessoas estão reconhecendo nosso empenho e até o governador Cláudio Castro, ao reconhecer isso, tem nos ajudado e autorizou a liberação de R$ 250 milhões para obras de infraestrutura nos bairros. Estamos avançando e, apesar do tamanho da cidade e dos distritos, vamos chegar a cada bairro”, relatou o prefeito.



Serviços em Santa Maria



Nesta edição, o Prefeitura em Ação disponibilizou vários serviços para os moradores do distrito, inclusive, novos serviços como, lazer para crianças com instalação de brinquedos infláveis; informações sobre a identificação de sepulturas no cemitério local; distribuição de mudas de frutíferas e, ainda, serviços em parceria com o Governo do Estado.



Em parceria com a Fundação Leão XIII, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social prestou serviços como isenção para pessoas carentes para obtenção de documentos diversos, como emissão da Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito (1ª e 2ª vias); Buscas Cartoriais; Distribuição de Proclamas para Casamento; Cadastramento no Cad Único para inserção em Programas Sociais como o Bolsa Família e outros.

No setor do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) uma equipe de assistentes sociais prestou esclarecimentos sobre procedimentos para inserção nos programas, além de ter atualizado informações para famílias já inseridas nos programas e realizou cadastro de pessoas carentes, conforme relatou a assistente social Deiva Mendonça, e a orientadora social, Selma Rosa, que fizeram abordagens sobre o trabalho infantil.



No estande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, além dos empreendedores e comerciantes locais receberem informações sobre como acessar o microcrédito e outros programas de fomento para os microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, também foi prestado novo serviço sobre orientação quanto aos hábitos alimentares para o bem estar da saúde, com a ingestão de frutas, legumes e verduras.



A Subsecretaria de Justiça e Assistência Judiciária levou os serviços de consultas de processos; entregas de alvarás de levantamento de valores de inventários; orientação sobre guarda de menores; ações de divórcio; acompanhamento de audiências; dentre outros serviços. Todas as ações foram supervisionadas pelo Prefeito Wladimir Garotinho, bem como por secretários e vereadores, dentre eles, o Secretário da Casa Civil, Suledil Bernardino; o Secretário de Governo, Juninho Virgílio; o Secretário de Justiça e Assistência Judiciária, Carlos Augusto Monteiro; e dos Vereadores Rio Lu, Marcos Elias e outros secretários, gerentes e diretores.



Outros órgãos da municipalidade também atuaram no local, como a Empresa Municipal de Saneamento (Emhab), que prestou serviços de reparos nos sistemas de esgotamento sanitário; a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que realizou reparos nas galerias de drenagem e realizou reparos nas vias; a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, que por meio do diretor de Pesca e Aquicultura, Eduardo Alves, do Gerente do Programa Feira da Roça, Eraldo Vieira e do Veterinário Ramiro Elvio Azevedo, prestaram informações sobre o Cadastramento no Programa de Qualidade dos Produtos de origem animal que credencia as microindústrias ao Selo de Inspeção Municipal (SIM) para os produtos cárneos e lácteos.