Nona fase foi realizada nesta quarta-feira (10) para cumprir quatro mandados de prisão.Foto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 10/11/2021 13:16

CAMPOS - Quatro pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão, na manhã desta quarta-feira (10), na 9ª fase da Operação Refrenata, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A operação mira integrantes de uma facção criminosa envolvida no tráfico de drogas e outros crimes na região. A fase realizada nesta quarta buscava cumprir quatro mandados de prisão pelos crimes de roubo.



O delegado Pedro Emílio Braga, da 146ª Delegacia de Polícia Civil de Guarus, pretende divulgar mais informações sobre as prisões em uma entrevista coletiva que deve ocorrer no final da manhã desta quarta-feira (10). Em princípio, os suspeitos detidos no Parque Cidade Luz tiveram participação em um roubo de aparelhos celulares de uma transportadora ocorrido em setembro.



Há três semanas, foi realizada em Guarus a oitava edição da Operação Refrenata. Na ocasião, cinco pessoas foram presas (clique aqui). Ações de agentes de segurança aconteceram nos bairros de Custodópolis e Parque Santa Helena. Bandidos que atuavam na Comunidade da Farofa foram levados para a prisão. Integrantes do 6º Departamento de Polícia de Área (DPA) e do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) participaram da operação.