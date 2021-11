Início das obras aguarda apenas confirmação da agenda do governador Cláudio Castro. - Foto: Divulgação.

Publicado 10/11/2021 13:49

CAMPOS - O Diário Oficial do município de Campos dos Goytacazes publicou, na edição desta quarta-feira (10), a homologação da conclusão do certame de escolha de empresa para o início do processo de reformulação do Hospital Geral de Guarus (HGG), em sua primeira etapa de obras, com investimentos de R$ 16,239 milhões, para entregar à população uma unidade completamente nova e modernizada, visando a garantia de assistência à saúde, em parceria do município com o Governo do Estado.

O prefeito Wladimir Garotinho comemorou: “Graças à nossa interlocução, ao projeto apresentado pelo município, e a parceria com o governador Cláudio Castro, estamos dando início a um momento histórico para Campos: vamos devolver para o povo de Guarus e para toda a cidade um hospital decente, totalmente reformulado, modernizado, um lugar digno para quem trabalha lá e para quem é assistido pelo HGG”.

As obras vão estar sob coordenação da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Saúde e pela Fundação Municipal de Saúde, em cronograma que será definido nos próximos dias, dependendo apenas da confirmação de agenda do governador Cláudio Castro.

As obras vão ocorrer de forma modular, sem a necessidade de suspensão do atendimento no HGG, com deslocamento de serviços, quando necessário, para as unidades da Rede Municipal e para hospitais contratualizados. Segundo o andamento das obras, o planejamento prevê a transferência do atendimento da pediatria para o Posto de Urgência de Guarus e para o Hospital Plantadores de Cana, referência na área, na assistência complementar.