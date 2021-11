Os detidos foram conduzidos para a sede da 134ª Delegacia Policial, no Centro, onde foram cumpridos os mandados de prisão preventiva. - Foto: Divulgação/PCERJ.

Publicado 10/11/2021 14:32 | Atualizado 10/11/2021 14:33

CAMPOS - Agentes da Polícia Civil capturaram, neste domingo (7), dois homens que eram alvos da Operação Dinastia 22 e estavam foragidos. A ação contou com apoio de policiais militares. Um dos bandidos foi detido no bairro da Penha, após cruzamento de dados do setor de inteligência da distrital.

Em outra ação, ocorrida no Parque Aurora, os agentes prenderam outro homem, que também era alvo da mesma operação. Os detidos foram conduzidos para a sede da 134ª Delegacia Policial, no Centro, onde foram cumpridos os mandados de prisão preventiva.