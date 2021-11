O Torda foi construído em 2011, em Guarujá (SP), pela empresa Wilson, Sons Ultratug Offshore (WSUT). - Foto: Divulgação.

O Torda foi construído em 2011, em Guarujá (SP), pela empresa Wilson, Sons Ultratug Offshore (WSUT). Foto: Divulgação.

Publicado 12/11/2021 13:21 | Atualizado 12/11/2021 13:24

CAMPOS - Trabalhadores da embarcação PSV Torda passaram na manhã desta quinta-feira (12), por grande risco durante incêndio em um dos geradores da Praça de Máquinas. O equipamento, que atua no apoio a operação de plataformas de petróleo na Bacia de Campos, chegou a ficar à deriva e sem comunicação.



O Torda, que estava próximo à plataforma P-50, no Campo de Albacora, foi atingido por um incêndio quando se deslocava para Macaé. As chamas foram debeladas pelos próprios trabalhadores. Não houve vítimas. O Sindipetro- Norte Fluminense comunicou que não teve informações sobre o número de trabalhadores a bordo.



Na manhã de desta sexta-feira (12), já com propulsão própria, a embarcação está se deslocando para um estaleiro na Baía de Guanabara, no Rio, para passar por reparos. O Torda está sendo acompanhado por um barco de apoio. O Torda foi construído em 2011, em Guarujá (SP), pela empresa Wilson, Sons Ultratug Offshore (WSUT). A embarcação tem 87,4 metros de comprimento por 16,4 metros de largura, com tonelagem bruta de 2.987.