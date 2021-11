O Secretário de Administração e Recursos Humanos Wainer Teixeira, recebeu, nesta semana, o comandante do 5º GBM, tenente coronel Joelson Oliveira, acompanhado do secretário municipal de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto. - Foto: Divulgação / Defesa Civil.

O Secretário de Administração e Recursos Humanos Wainer Teixeira, recebeu, nesta semana, o comandante do 5º GBM, tenente coronel Joelson Oliveira, acompanhado do secretário municipal de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto.Foto: Divulgação / Defesa Civil.

CAMPOS - O Secretário de Administração e Recursos Humanos de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Wainer Teixeira, recebeu, nesta semana, o comandante do 5º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), tenente coronel Joelson Oliveira, acompanhado do secretário municipal de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto, para planejar o esquema de segurança para os banhistas durante o Verão do Farol em 2022. A corporação disponibilizará uma equipe de guarda-vidas para atuar em pontos estratégicos da orla.



“Ao longo dos anos, o Corpo de Bombeiros vem oferecendo segurança aos veranistas. Sabemos da importância e seriedade deste trabalho e, por isso, estamos unindo esforços para oferecer o melhor para a nossa população. Estamos em fase avançada do nosso alinhamento de trabalho”, disse Wainer, que acrescentou que o município oferecerá a estrutura necessária para abrigar os militares e acondicionar seus equipamentos de salvamento.



Destacamento na Baixada



Na ocasião, as autoridades ainda conversaram sobre a relevância do Destacamento do 5º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), que será implantado na Baixada Campista. Em visita à região em setembro, o prefeito Wladimir Garotinho informou que “a Prefeitura vai ceder o local para o Estado instalar esse equipamento tão importante para salvar a vida dos que trafegam pela RJ 216 e de todos que moram na Baixada e sabem que o socorro demora muito, saindo do Centro, para chegar aqui”. Na oportunidade, o subsecretário Estadual de Defesa Civil, coronel Márcio Romano, acompanhou o prefeito na visita.