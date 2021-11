Vereador Raphael Thuin encaminhou ofício para Secretaria de Obras solicitando reparos no guarda- corpos. - Foto: Arquivo Pessoal.

Vereador Raphael Thuin encaminhou ofício para Secretaria de Obras solicitando reparos no guarda- corpos. Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 12/11/2021 12:31 | Atualizado 12/11/2021 12:47

CAMPOS - Caminhar sobre a ponte Saturnino Braga, mais conhecida como Ponte da Lapa, é um desafio para pedestres e ciclistas que utilizam o local para atravessar o Rio Paraíba do Sul, em Campos . Boa parte do guarda-corpos, da estreita calçada da Ponte está quebrado, principalmente pelo lado de Guarus, colocando em risco à vida das pessoas que precisam atravessar a ponte.

O vereador Raphael Thuin (PTB) após receber várias reclamações da população encaminhou solicitação de reparos imediatos ao Secretário Municipal de Obras, William Cabral, pedindo uma atenção especial. Está semana, equipe da secretaria fez uma visita técnica, se comprometendo a fazer os reparos. " Fico muito satisfeito com a postura. Entendo que esta é uma das funções do Legislativo, ajudar a fiscalizar em prol do bem estar da população", concluiu o vereador Raphael Thuin.

O ajudante de pedreiro João Batista Silva, residente no Parque Santa Rosa, disse que passa diariamente pela ponte e à falta de manutenção deixa uma sensação de insegurança. " Como ela é muito íngreme atravesso empurrando a bicicleta e como ando muito cedo é normal enfrentar congestionamento de pessoas sobre a estreita calçada, onde circulam também pedestres. Este problema na ponte é antigo e já passou da hora de um reparo", destacou o trabalhador.

A ponte Saturnino Braga, mais conhecida como Ponte da Lapa, completou no mês de outubro 57 anos. A obra foi realizada pelo engenheiro Raul Thuin, avô do vereador. O nome dado a Ponte é uma homenagem ao engenheiro sanitarista, o campista Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, que participou do processo de implantação do urbanismo moderno no Brasil. Na enchente de 2007, foi a única ponte que resistiu a força da água do Rio Paraíba do Sul. Campos dos Goytacazes conta atualmente com cinco pontes, sendo que a Ponte Barcellos Martins é restrita para pedestres, ciclistas e motociclistas.