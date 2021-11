Retorno do público ao estádio para jogo do Goytacaz termina em confusão. - Foto: Divulgação.

Retorno do público ao estádio para jogo do Goytacaz termina em confusão. Foto: Divulgação.

Publicado 17/11/2021 20:12 | Atualizado 17/11/2021 20:13

CAMPOS - Terminou nesta quinta-feira (17) a fase de classificação da Taça Waldir Amaral, segundo turno da Série B1 do Campeonato Carioca. Foram definidos os rebaixados para a Série B2, quarta divisão do futebol do estado: Goytacaz e Carapebus.



O Alvianil campista perdeu em casa para o 7 de Abril por 2 a 1. A partida marcava o retorno da torcida no estádio Ary de Oliveira e Souza, conhecido como Aryzão, em Campos dos Goytacazes, desde o começo da pandemia. O jogo válido pela Série B1 do Campeonato Carioca terminou em confusão pelo rebaixamento para o time campista, que agora está na quarta divisão pela primeira vez na história.

O encontro não foi dos melhores entre a torcida e o clube, já que os torcedores não aprovavam a gestão anterior administrada pelo Goytacaz e essa foi uma das reclamações dos torcedores após o apito final e motivo da confusão.





A partida



Durante os 90 minutos, Sidão abriu o placar para o time da Rua do Gás. O empate dos visitantes veio com Hugo Santos e a virada veio com Ruan Rafael e, assim, foi decretado o rebaixado do Goytacaz.



O time campista terminou a competição na 11º colocação geral, à frente apenas do lanterna Carapebus, que só somou oito pontos nos dois turnos e também foi rebaixado. O Sete de Abril chegou aos 13 e se salvou, assim como Nova Cidade, com novo pontos.



O empate era suficiente para o Goyta permanecer na terceira divisão, mas o Nova Cidade, concorrente direto do time de Campos na luta contra o rebaixamento, empatou a sua partida diante do Duque de Caxias. Dessa forma, só a vitória interessava ao time da Rua do Gás, que perdeu no momento do gol de empate do Nova Cidade.